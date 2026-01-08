Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 8 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 8 de enero anticipa que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

