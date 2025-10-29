Mery Pozos garantiza aprobación anticipada del Presupuesto 2026

Mery Pozos, diputada y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aseguró que el Presupuesto de Egresos 2026 estará listo y aprobado antes de la fecha límite establecida por la ley. La fecha tentativa para su aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados es el 6 de noviembre, cuando el plazo legal vence el 15 del mismo mes.

Este jueves 30 de octubre, Pozos presentará el dictamen ante la Comisión de Presupuesto para su posterior discusión en el pleno y destacó que la iniciativa se adelanta siguiendo las indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Secretaría y Subsecretaría de Hacienda, quienes acordaron anticipar la votación.

Entre los principales puntos del paquete económico, Pozos señaló la etiquetación de casi 50 mil millones de pesos para el mantenimiento de la red de carreteras en todo el país, así como la reasignación de recursos a educación, salud, medio ambiente e innovación tecnológica.

“Un tema que en lo personal me preocupaba pero qué será atendido porque además se están realizando gestiones con la Comisión de infraestructura, donde también soy Secretaria, además estará incluida la reasignación de recursos para los rubros de educación, salud, medio ambiente e innovación y tecnología” puntualizó la diputada.

Por otro lado, Pozos recordó que la Ley de Ingresos 2026 ya fue aprobada, con la promesa de una recaudación histórica sin incrementar impuestos, destacó también el acuerdo con refresqueras para reformular el contenido calórico de sus productos, en favor de la prevención de la salud pública.

Sobre los recientes bloqueos de agricultores maiceros, la legisladora subrayó que se trata de una petición de fondo y no de politiquería. “Tenemos que atender y resolver de fondo el problema latente en el campo, que seguro se va resolver porque la Presidenta está a poniendo las manos en el asunto , a nosotros como comisión de presupuesto ya no nos toca intervenir” concluyó Mery Pozos