Con motivo de celebrar el Día de Muertos, Guadalajara se prepara para un evento recreativo, deportivo con toques tradicionales y temáticos para conmemorar una fecha que es importante para todos los mexicanos.

A través de sus medios oficiales, el gobierno tapatío anunció que próximamente se llevará a cabo una rodada nocturna bajo el lema “del miedo y la tradición”; el evento que está organizado por el programa Mi Bici, en coordinación con la Agencia de Infraestructura para la Movilidad, la Secretaría de Transporte y la Dirección de Juventudes de Jalisco, busca fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable mientras se celebra una de las festividades más emblemáticas de México.

¿Cuándo será la Rodada “Mi Bici del miedo y la tradición”?

La conmemoración del Día de Muertos sobre ruedas se llevará a cabo el próximo sábado 1 de noviembre de 2025, a partir de las 8:00 de la noche. El punto de partida será Los Arcos Vallarta, desde donde los ciclistas recorrerán diversas avenidas hasta llegar al Parque Rojo, en el corazón de la ciudad.

El evento está pensado como una convivencia familiar y comunitaria, en la que los asistentes podrán participar disfrazados y competir por premios especiales destinados a los atuendos más creativos. La invitación está abierta tanto a usuarios frecuentes del sistema Mi Bici como al público en general, con el objetivo de promover una movilidad divertida, segura y responsable.

La Rodada del miedo y la tradición forma parte de las actividades culturales que buscan rescatar el espíritu del Día de Muertos a través de expresiones urbanas contemporáneas. Con la participación de ciclistas caracterizados como catrinas, calaveras y personajes tradicionales, el recorrido se convierte en un desfile rodante que combina la memoria ancestral con la energía moderna de la ciudad.

YC