Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 23 al 26 de octubre

Si buscas una opción económica y única para disfrutar con tu familia esta semana, tenemos una excelente propuesta: ¡cine al aire libre!

Del jueves 23 al domingo 26 de octubre, Cinemalive ofrecerá varias funciones en diferentes ubicaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Este plan es perfecto para pasar un buen rato en familia, reír juntos y crear recuerdos. No olvides llevar una manta, y si lo deseas, también puedes llevar algo de comer para hacer la noche aún más agradable.

A continuación, te compartimos la cartelera de películas de esta semana:

Jueves 23 de octubre

El Conjuro 4

Ubicación: Parque Metropolitano

Hora: 20:00 horas

Viernes 24 de octubre

Casper

Ubicación: Parque Alcalde

Hora: 19:45 horas

El cadáver de la novia

Ubicación: Parque Mirador Independencia

Hora: 19:45 horas

Sábado 25 de octubre

Coraline

Ubicación: Parque Metropolitano

Hora: 19:00 horas

Domingo 26 de octubre

Los locos Addams

Ubicación: Parque de las Niñas y los Niños

Hora: 19:00 horas

