Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 23 al 26 de octubre

Del jueves 23 al domingo 26 de octubre, Cinemalive ofrecerá varias funciones en diferentes ubicaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara; te compartimos la cartelera

Por: Moisés Figueroa

Si buscas una opción económica y única para disfrutar con tu familia esta semana, tenemos una excelente propuesta: ¡cine al aire libre! 

Del jueves 23 al domingo 26 de octubre, Cinemalive ofrecerá varias funciones en diferentes ubicaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Este plan es perfecto para pasar un buen rato en familia, reír juntos y crear recuerdos. No olvides llevar una manta, y si lo deseas, también puedes llevar algo de comer para hacer la noche aún más agradable. 

A continuación, te compartimos la cartelera de películas de esta semana:

Jueves 23 de octubre

  • El Conjuro 4
  • Ubicación: Parque Metropolitano
  • Hora: 20:00 horas

Viernes 24 de octubre

  • Casper
  • Ubicación: Parque Alcalde
  • Hora: 19:45 horas
  • El cadáver de la novia
  • Ubicación: Parque Mirador Independencia
  • Hora: 19:45 horas

Sábado 25 de octubre

  • Coraline
  • Ubicación: Parque Metropolitano
  • Hora: 19:00 horas

Domingo 26 de octubre

  • Los locos Addams
  • Ubicación: Parque de las Niñas y los Niños
  • Hora: 19:00 horas

