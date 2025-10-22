Chapala se alista para el Festival del Día de Muertos 2025, con Pátzcuaro como invitado especial

Chapala se prepara para rendir homenaje a quienes ya partieron con una de las celebraciones más esperadas: el Festival del Día de Muertos 2025, que se llevará a cabo del 26 de octubre al 2 de noviembre, y tendrá como invitado especial a Pátzcuaro, Michoacán, ícono nacional de esta tradición.

La festividad promete una semana llena de color y cultura, con nuevos atractivos como una ofrenda monumental, lanchas adornadas, una catrina robótica de cinco metros y un baile tradicional traído desde Pátzcuaro, diseñado para disfrutarse entre familias, amigos y visitantes.

El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, destacó que la belleza natural del lago, la calidez de su gente y la riqueza cultural del municipio lo convierten en el escenario perfecto para celebrar una de las tradiciones más emblemáticas de México.

“Este festival será una oportunidad para que visitantes locales, nacionales e internacionales vivan la magia de nuestras costumbres a través de altares, desfiles, desfiles de catrinas, música, gastronomía típica y actividades que reflejan el alma de nuestra comunidad”, expresó.

A diferencia de ediciones anteriores, el Lago de Chapala lucirá un esplendor especial gracias a su nivel histórico de agua tras las recientes lluvias, lo que realzará las celebraciones con un marco natural espectacular.

El edil también celebró la colaboración con Pátzcuaro y agradeció al alcalde de dicho municipio, Julio Alberto Arreola Vázquez, por su disposición para fortalecer los lazos culturales y turísticos entre ambos municipios.

“Hoy, Pátzcuaro y Chapala impulsan la celebración del Día de Muertos como patrimonio cultural, generando estrategias conjuntas de promoción turística y cultural, donde podremos disfrutar de su música, su artesanía y sus tradiciones”, afirmó Aguirre Curiel.

Por su parte, Arreola Vázquez envió un mensaje de agradecimiento a través de un video, donde confirmó la participación de danzantes, artesanos y exponentes del folklore michoacano en las festividades del 1 y 2 de noviembre.

CORTESÍA

Una semana de tradición, arte y misticismo

Las actividades principales se concentrarán en el centro de Chapala, con un altar monumental en el mercado de la plaza principal, además de ofrendas y recorridos en cada delegación, incluido Ajijic, el Pueblo Mágico que se transformará en una ruta llena de color y memoria.

El festival iniciará el domingo 26 de octubre con el desfile “El Paseo de la Calaca” y la serenata en El Mictlán, a las 19:00 horas, en la plaza principal.

El 29 de octubre se presentará el bailable “Xantolo”, originario de la Huasteca Potosina, y un espectáculo de videomapping en la fachada de la Presidencia Municipal a partir de las 17:30 horas,

Mientras que el 30 de octubre se inaugurará el Altar Monumental en el mercado principal.

El viernes 31, la Avenida Madero se llenará de vida con un desfile de autos modificados de Martín Vaca, en un recorrido que iniciará en el Campo Municipal Juan Rayo y terminará en Ramón Corona, para que las familias puedan tomarse fotografías.

Posteriormente se realizará el ritual “Descenso de las Ánimas” a cargo de los Voladores de Papantla, al ingreso de Jesús Pescador a las 19:00 horas y después se realizará la inauguración oficial del festival con los invitados de Pátzcuaro.

El 1 de noviembre, el Ballet de Pátzcuaro se presentará en el malecón a las 21:00 horas, y al amanecer del 2 de noviembre, se ofrecerán mañanitas con mariachi en el panteón principal de San Antonio Tlayacapan.

Innovación y tradición de la mano

La rectora del Centro Universitario de Chapala, Patricia Rosas Chávez, subrayó que cada generación transforma esta celebración sin perder su esencia, recordando que la UNESCO reconoció en 2008 al Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Es un reconocimiento a los pueblos indígenas que siguen conservando las tradiciones, este año nosotros nos unimos con enorme alegría (…) con una catrina de cinco metros robotizada, capaz de mover el rostro y las manos” señaló.

En la presentación del evento también estuvieron presentes el director de Cultura, Jesús Escamilla Ramos; el director de Turismo y coordinador del comité organizador, Gerardo Pantoja Ramírez; y el director de la Preparatoria Regional de Chapala, Fernando Riveros Magaña.

