Cinemex se luce con dos estrenos imperdibles este jueves 23 de abril

Este jueves 23 de marzo, las salas de Cinemex suman dos propuestas que destacan no solo por sus temáticas, sino por la manera en que conectan con el público: una mirada íntima a una de las leyendas más influyentes del entretenimiento y una historia entrañable que mezcla humor y drama para abordar temas poco explorados en pantalla.

La experiencia de ir al cine se renueva constantemente con historias que buscan dejar huella en el espectador, ya sea a través de grandes figuras que marcaron generaciones o relatos profundamente humanos que invitan a reflexionar sobre la vida.

Esta semana, la cartelera apuesta por la diversidad de emociones, combinando música, nostalgia, superación y un viaje lleno de matices que toca fibras sensibles.

Michael

Esta producción ofrece un acercamiento cinematográfico a la vida y el impacto cultural de Michael Jackson, explorando su evolución desde sus primeros pasos como líder de los Jackson 5 hasta consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música a nivel mundial.

La película no solo repasa sus logros artísticos, sino que también muestra aspectos de su vida personal, así como algunas de las presentaciones más emblemáticas que marcaron el inicio de su carrera como solista, retratando el talento y la complejidad detrás del ícono.

Un Toque de Amor

La historia sigue a Mélanie, una abogada que, tras recibir un diagnóstico devastador, decide cambiar el rumbo de su vida y aprovechar al máximo el tiempo que le queda.

Junto a su amigo Benjamin, emprende un viaje hacia España con la intención de vivir nuevas experiencias y descubrir su sexualidad. Ambos, usuarios de silla de ruedas, se acompañan de Lucas, un hombre con un pasado complicado que se convierte en su chofer y aliado en esta travesía.

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MF