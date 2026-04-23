Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 23 de abril prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 14Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Mazamitla