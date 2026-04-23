Jueves, 23 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 23 de abril prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15

Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17

Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18

Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tapalpa
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Zapopan
Clima en Mazamitla

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones