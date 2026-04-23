Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 23 de abril prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15

Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17

Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18

Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

