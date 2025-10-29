Miércoles, 29 de Octubre 2025

Miércoles 2x1 en Superboletos: Lista de conciertos en Guadalajara que aplican HOY 29 de octubre

Todos los eventos a los que aplica la promoción hoy 29 de octubre están agendados en la Arena Guadalajara

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos diez conciertos de la Arena Guadalajara se encuentran al 2x1 solo por hoy 29 de octubre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del quinto miércoles 2x1 en Superboletos del mes el día de hoy 29 de octubre. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 52 conciertos y eventos entre los que se encuentran eventos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí. En el caso de la capital de Jalisco, se tienen cuatro conciertos al 2x1 todos ellos agendados en la Arena Guadalajara.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Guadalajara a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

  • Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1
  • Selecciona tus lugares en cantidades pares
  • La promoción se aplicará antes de pagar
  • Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Guadalajara en Superboletos

Fecha  Artista  Recinto
31 de octubre Pimpinela  Arena Guadalajara
1 de noviembre Luli Pampin Arena Guadalajara
7 de noviembre 2000s por siempre Arena Guadalajara
14 de noviembre Lupita Dalessio Arena Guadalajara
27 de noviembre Marrano Rosa Arena Guadalajara
28 de noviembre Gran Rodeo Baile Cuernos Chuecos Plaza de Toros Nuevo Progreso
30 de noviembre El mundo de Fede Vigevani Arena Guadalajara
2 de diciembre Manuel Turizo Arena Guadalajara
5 de diciembre Maldita Vecindad e Inspector Arena Guadalajara
6 de diciembre Matute - Disco Stereo Arena Guadalajara

OB
 

