El día de ayer 29 de octubre, por la tarde, oficiales la Base 1 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan atendieron un incendio en casa habitación en la colonia Nuevo México del municipio.La pronta intervención de vecinos al lugar, elementos de la Policía de Zapopan y la llegada de Bomberos de Zapopan permitió controlar el fuego y rescatar a dos perros y un gato; además, no se reportan personas lesionadas.El incendio fue controlado utilizando agua a presión. Las afectaciones fueron exclusivamente materiales en un área de 4x2 metros del cuarto de lavado del domicilio. En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.Recuerda que, tal y como sucedió en esta ocasión, la atención rápida puede salvar vidas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB