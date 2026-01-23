El Gobierno de Guadalajara anunció el cierre del túnel de avenida Hidalgo, en el Centro Histórico tapatío, durante los últimos días del mes de enero.

Mediante sus redes sociales, el municipio tapatío informó que dicho cierre abarca el túnel que se ubica desde la calle Contreras Medellín , en su cruce con la avenida Hidalgo, rumbo al corazón de Guadalajara.

El Ayuntamiento detalló que el cierre será desde el 23 hasta el día 30 de enero, en un horario nocturno que va de 22:00 hasta las 05:00 horas.

El municipio no detalló el motivo específico por el que llevará a cabo el cierre del túnel de la vialidad, solamente se informó que se está "trabajando para cuidar y mejorar nuestros espacios públicos".

Y llamaron a la población a utilizar rutas alternas al momento de circular por el primer cuadro de la capital y planear cualquier traslado que implique el paso por la avenida Hidalgo.

"Si circulas por la zona, te pedimos usar rutas alternas y planear tus traslados con anticipación", pidió el municipio.

GOBIERNO DE GUADALAJARA

