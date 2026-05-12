Televisa Guadalajara se reinventa y renueva sus instalaciones en el marco de su aniversario

Con miras a convertirse en un hub de producción en Jalisco y en la región Occidente, y para celebrar el 66 aniversario de la empresa, Televisa Guadalajara se reinventa y renueva sus instalaciones con foros modernos, áreas de descanso y espacios restaurados.

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Jorge de León, director general, señaló que el objetivo es generar producciones para otras organizaciones, de cine y comerciales, así como contar con áreas de creatividad y tecnología, para hacer de la sede un lugar que reciba a visitantes, clientes y al público.

Televisa Guadalajara renueva sus instalaciones para impulsar producciones y nuevos formatos

"Lo que buscamos es que este foro sea un espacio de creación, que sea un espacio para hacer podcast. Que sea un espacio para hacer series, para poder crear ecosistemas, para hacer micronovelas o lo que requiera cualquier producción; que sea multifuncional. Que sea un hub de networking, incluso. Que sea un espacio de congresos, que sea adaptable a cualquier necesidad", comentó.

Recalcó que Televisa cuenta con la infraestructura para ofrecer a sus clientes todas las herramientas para llevar a cabo todo tipo de producciones.

EL INFORMADOR/A. Navarro

Buscan conectar con nuevas generaciones a través de contenido multiplataforma

Como parte de la nueva gestión regional, De León puntualizó que buscan dar el salto a la consolidación de la multiplataforma, es decir, que los contenidos lleguen a todas las audiencias, con especial énfasis en las generaciones más jóvenes , a través de redes sociales, la televisión abierta y su plataforma de streaming ViX. "Estamos construyendo un ecosistema distinto", enfatizó.

"La gente o los invitados deberían de ver una experiencia. Cuando entren a las instalaciones de Televisa Guadalajara, deben encontrar el pasillo del arte, deben encontrar pantallas, deben encontrar historia, una oportunidad para tomarse una foto. Un espacio donde se puedan sentar, donde se pueda grabar un programa de cocina o un programa de entrevista con algún médico o con algún abogado. Lo que quiero es que sea una experiencia que te invite a quedarte y te invite a presumir el lugar".

"Nuestra esencia, quiénes somos, no se pierde. No olvidamos de dónde venimos, sino que estamos tratando mejor de entender los tiempos en los que vivimos", añadió.

Con la renovación que atraviesa la empresa, la visión es permanecer en la conversación con la audiencia y "hablarle mucho más" a las nuevas generaciones. La estrategia se centra en generar contenidos en cada uno de sus espacios con "el peso que le corresponda". Reconoció que el principal reto al que se enfrentan es que los nuevos públicos regresen al entorno de Televisa.

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"Posicionarnos en la parte digital, en redes sociales. Incrementar nuestro alcance en nuestros canales en YouTube, que la gente nos visite más en ViX, donde también tenemos presencia del canal. En ViX, en nuestra región, tú puedes encontrar y sintonizar el canal 4 en Jalisco cuando entras a la plataforma. Nuestro reto es que nos dejen de ver como canal y nos vean como un medio multiplataforma. Ese es el reto en el que estamos enfocados", anotó.

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