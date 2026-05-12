Tlajomulco alerta por temporada de alacranes; pide extremar precauciones

Desde que comienza la temporada de calor en Jalisco, además de mantenerse bien hidratadas, las personas deben extremar precauciones ante la aparición de alacranes, refirió este lunes el ayuntamiento de Tlajomulco.

El director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM) de Tlajomulco, Luis Alberto Cayo Cervantes, explicó que estos arácnidos aumentan su actividad durante esta temporada y, debido a la menor cantidad de vegetación, es más fácil ubicarlos.

En lo que va de 2026, en Jalisco se han registrado aproximadamente 10 mil incidentes relacionados con alacranes, sin reportarse defunciones ni casos de gravedad. Esto se debe a que en el estado existen 15 especies diferentes, pero solo tres son potencialmente peligrosas, refirió el ayuntamiento de Tlajomulco.

Sin embargo, ante cualquier picadura se debe acudir de inmediato a un centro de salud para recibir atención adecuada y evitar remedios caseros, añadió.

Aunque los alacranes se encuentran en menor cantidad dentro del Área Metropolitana, en comparación con las zonas periféricas y rurales, es importante saber cómo actuar ante la presencia de uno.

"Lo ideal, o lo que yo recomiendo, es agarrar el recogedor y la escoba y, con cuidado, barrerlo para dejarlo fuera del domicilio. No recomiendo matarlo porque son especies importantes; ayudan a combatir animales que podrían ser perjudiciales para nosotros, por ejemplo, garrapatas, cucarachas y otros insectos molestos", señaló el titular de la UNASAM.

También pueden utilizar un vaso de vidrio, colocarlo encima del alacrán, poner una hoja por debajo y después liberarlo en el exterior o a unas cuadras de la casa. "No matarlos y tampoco llamar a los números de emergencia, porque realmente no es una emergencia tener un alacrán en casa", añadió.

Lo más importante, dijo Cayo Cervantes, es saber cómo actuar y educar a las niñas y niños para que no los molesten y así evitar accidentes.

Por otra parte, el director de la UNASAM destacó que el color de la especie no determina su grado de peligrosidad y que, ante la presencia de cualquier alacrán, se deben tomar precauciones.

"El Gobierno de Tlajomulco mantiene su compromiso con el cuidado de las especies que habitan el municipio, así como con brindar a la ciudadanía herramientas e información para mantenerse a salvo y prevenir riesgos", señaló el comunicado.

Ante ello, la UNASAM pone a disposición de la población el número 33 3138 3098 para orientar y brindar información en caso de detectar algún alacrán en el domicilio.

El dato:

El veneno de los alacranes representa un mayor riesgo para niñas, niños y personas adultas mayores.

Los alacranes pueden identificarse durante la noche con luz ultravioleta, ya que al ser iluminados brillan por completo.

MF