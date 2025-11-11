Ciclista muere tras ser atropellado por unidad del transporte público en Guadalajara

Un hombre de la tercera edad que viajaba en una bicicleta falleció tras ser atropellado por un camión de transporte público la tarde de este martes, en la colonia Independencia Oriente de Guadalajara.

El percance ocurrió sobre la avenida Belisario Domínguez al cruce con Juan Pablo Segundo, del municipio tapatío.

El hombre de alrededor de 65 años de edad viajaba en su bicicleta cuando fue arrollado por una unidad de la ruta 604 del transporte público.

Policías tapatíos acudieron al sitio tras recibir el reporte y al llegar, localizaron el cuerpo del hombre que estaba herido por el atropellamiento. Por lo tanto, los oficiales retuvieron al operador de la unidad del transporte público en tanto se deslindan responsabilidades. Hasta el momento el fallecido no ha sido identificado.

Se trata de la víctima mortal número 11 en lo que corresponde a ciclistas fallecidos en percances viales en Jalisco durante el año 2025.

Datos del colectivo Bicicleta Blanca Jalisco detallan dicha cifra de víctimas en lo que va del año en la Zona Metropolitana de Guadalajara, quedando así a solo cinco muertes de igualar la estadística del año anterior, que cerró con 16 fallecimientos de este tipo.

MF