Chapala y presas de Jalisco bajan su nivel por estiaje y altas temperaturas

El Lago de Chapala y las principales presas que suministran de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara han perdido nivel de capacidad tras el avance de la temporada de estiaje y el incremento de las temperaturas.

Al cierre del temporal de lluvias, en octubre, el lago llegó a rebasar el 77% de su capacidad, uno de los mejores niveles para el sistema en los últimos años.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte más reciente, el lago de Chapala se ubica en 66.11% de su capacidad, lo que representa una disminución de prácticamente de 80 centímetros en lo que va del estiaje y en comparación del mes de noviembre.

Este embalse, considerado la principal fuente de abastecimiento para el Área Metropolitana de Guadalajara, mantiene así una reducción sostenida, aunque todavía en un rango funcional. Según datos del SIAPA, Chapala aporta alrededor del 60% del agua que consume la metrópoli, por lo que su nivel sigue siendo un indicador clave para la seguridad hídrica de la región.

La presa Calderón, otra de las fuentes relevantes para el suministro en la ciudad, reporta actualmente un nivel de 62.08% de su capacidad, por debajo del 65.63% reportado previamente y lejos del nivel superior al 100% que alcanzó tras el temporal de lluvias. Este embalse aporta cerca del 15% del agua que llega a la ciudad, principalmente a zonas del norte y poniente.

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Por su parte, la presa El Salto se encuentra al 80.55% de su capacidad y de la presa El Zapotillo no se sigue reportando si se extrae agua. Autoridades han argumentado que esta última presa no aporta agua porque todavía no es necesaria para la ciudad.

Estas dos últimas presas fueron conectadas mediante un acueducto para que formen parte del sistema que trae agua desde el Río Verde en los Altos de Jalisco hacia la presa Calderón tras la conclusión de la presa El Zapotillo, sistema que fue completado en agosto de 2024 con el fin de aportar 3 metros cúbicos por segundo a la ciudad, sin embargo, pese a la inversión millonaria, no se ha extraído agua.



YC