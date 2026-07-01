Chapala y el IMSS impulsan nueva unidad de medicina familiar en Jalisco

El Gobierno Municipal de Chapala y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmaron recientemente las escrituras para la donación de un terreno. Este predio será la sede de una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) en el municipio. El acto protocolario se llevó a cabo en la Sala de Cabildo del Gobierno Municipal de Chapala, un paso crucial para la mejora de los servicios de salud locales.

La formalización de este acuerdo contó con la presencia de importantes figuras. Asistieron el presidente municipal, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, y el titular de la Delegación del IMSS en Jalisco, Marco Antonio Hernández Carrillo. También estuvieron presentes integrantes del Cabildo y otros funcionarios municipales y del sector salud.

Esta donación brinda certeza jurídica al inmueble, ubicado en la colonia Colinas del Lago. El terreno tiene una superficie de aproximadamente siete mil metros cuadrados y se localiza en la esquina de las calles Chacaltita, Isla del Presidio y Los Maestros. La inversión estimada para este ambicioso proyecto asciende a 250 millones de pesos.

Fortalecimiento de la atención médica en Chapala

La futura Unidad de Medicina Familiar representa una mejora significativa. Contará con cinco consultorios de medicina familiar y dos consultorios de Atención Médica Continua. Esta infraestructura reemplazará a la actual Unidad de Medicina Familiar número 40, expandiendo la capacidad de servicio.

La ampliación de las instalaciones permitirá ofrecer atención médica de mayor calidad, más cercana y oportuna para las familias de Chapala y la región. Este proyecto es notable porque Chapala es el único municipio de Jalisco beneficiado con una nueva UMF de las cuatro autorizadas a nivel nacional.

CORTESÍA

El titular del IMSS en Jalisco, Marco Antonio Hernández Carrillo, expresó su satisfacción por el acuerdo. "Estas acciones vienen a fortalecer al Instituto. Les aseguro que el Seguro Social es responsable con los compromisos que establece y veremos cumplido ese compromiso", afirmó Hernández Carrillo.

El funcionario del IMSS también reconoció el liderazgo del presidente municipal. "Nada de esto sería posible sin una persona con visión, liderazgo, compromiso con la población y un fuerte sentido de servicio público", añadió, destacando la colaboración entre ambas instituciones.

Años de gestión se concretan en un proyecto vital

Por su parte, el presidente municipal Alejandro Aguirre Curiel subrayó que este logro es resultado de una gestión de varios años. Resaltó la necesidad de Chapala de una mejor atención médica, en un momento de crecimiento demográfico para el municipio.

Aguirre Curiel enfatizó que las donaciones del Ayuntamiento buscan beneficiar directamente a los ciudadanos. Agradeció al IMSS y a todos los que hicieron posible este proceso. "Estoy seguro de que muy pronto estaremos colocando la primera piedra", mencionó el alcalde.

CORTESÍA

Este acto jurídico va más allá de una simple firma; simboliza el compromiso conjunto entre el Gobierno Municipal de Chapala y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Su objetivo es seguir impulsando infraestructura que mejore la calidad de vida de la población.

El pasado 22 de diciembre, la Delegación del IMSS en Jalisco notificó la aprobación del Consejo Técnico del Instituto. Se aceptó la donación del predio y se confirmó el presupuesto para la construcción de la nueva UMF, consolidando un proyecto estratégico para la Ribera.

CORTESÍA

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