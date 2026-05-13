El cuerpo de agua inmenso, como un espejo platinado bajo el firmamento, aparece lentamente entre curvas de carretera, bugambilias y montañas todavía cubiertas por neblina matutina, o los huizaches de la tarde. A menos de una hora de Guadalajara, el lago de Chapala continúa siendo uno de los refugios más cercanos para quienes buscan salir del ritmo urbano sin abandonar del todo la vida cultural, gastronómica y turística del Estado. Entre malecón, música, vino, aguas termales y pueblos ribereños, la región entra en mayo y junio con una agenda donde el paisaje termina mezclándose con festivales, caminatas, tardes enteras frente al agua y las aves que flotan entre las ondas y los lirios.

Durante las próximas semanas, Chapala recibirá dos de los eventos más concurridos de la temporada: Vinart y el Summer Sound Festival, actividades que forman parte de una dinámica turística cada vez más amplia alrededor del lago. El primero de ellos será Vinart, festival vinícola programado para el 15 y 16 de mayo en Ajijic, que reunirá productores, etiquetas nacionales e internacionales, gastronomía y experiencias relacionadas con el vino. El evento busca acercar tanto a especialistas como a visitantes ocasionales a distintas bodegas y proyectos vinícolas.

Dos días después, el 17 de mayo, llegará el Summer Sound Festival, jornada musical frente al lago que combinará conciertos, ambiente familiar, comida y artistas locales. Con el paso de los años, el evento ha encontrado un lugar propio dentro de las actividades veraniegas de Chapala.

Malecones, paseos en lancha e islas históricas

Sin embargo, buena parte del atractivo de Chapala ocurre fuera de los festivales. La región mantiene una dinámica turística durante prácticamente todo el año gracias a una combinación de paisaje, gastronomía y actividades al aire libre que continúa atrayendo tanto a visitantes tapatíos como a turistas extranjeros. Uno de los recorridos más habituales comienza en el malecón de Chapala. Ahí, entre vendedores de nieve, músicos ambulantes, lanchas y familias caminando junto al agua, el lago adquiere una vida distinta conforme avanza la tarde. El sitio conserva un ritmo pausado que mezcla visitantes, ciclistas y personas sentadas simplemente mirando el movimiento del agua, conversando mientras el sol se oculta tras los cerros y el estrépito de las aves.

A unos pasos del kiosco principal, permanece uno de los rincones más fotografiados de la ribera: el “Rinconcito del Amor”, estructura de arcos blancos frente al lago convertida desde hace décadas en parada obligatoria para parejas, turistas y familias que buscan la fotografía clásica de Chapala. Por las tardes, especialmente durante fines de semana, el malecón se llena de puestos de frituras, globos, artesanías y música en vivo. Conforme cae el sol, los colores del lago cambian lentamente entre tonos naranjas y azul grisáceo mientras comienzan a encenderse las luces del paseo.

La gastronomía es otro de los grandes motores de la región. A lo largo de la ribera existen restaurantes tradicionales especializados en pescados blancos, charales, ceviches y mariscos preparados frente al lago.

Uno de los puntos más concurridos es Piedra Barrenada, zona ubicada entre Jocotepec y Chapala donde decenas de restaurantes se alinean sobre el borde del agua. Desde ahí es posible comer mientras pequeñas embarcaciones atraviesan el lago y grupos de pelícanos sobrevuelan la orilla. Durante los fines de semana, el ambiente suele extenderse durante horas entre familias enteras, música regional y mesas ocupadas desde el mediodía.

Los paseos en lancha continúan siendo una de las actividades más buscadas en Chapala y Ajijic. Desde distintos embarcaderos parten recorridos hacia la Isla de los Alacranes y la Isla de Mezcala, dos de los puntos más conocidos del lago. La Isla de los Alacranes funciona principalmente como destino recreativo: restaurantes, pequeñas áreas para descansar y recorridos breves alrededor del islote. La Isla de Mezcala, en cambio, posee un carácter mucho más histórico; conserva vestigios de antiguas construcciones utilizadas durante la Independencia mexicana, además de senderos, ruinas y estructuras de piedra rodeadas completamente por agua. Varias visitas guiadas recorren el lugar explicando episodios históricos relacionados con la resistencia indígena y los enfrentamientos ocurridos en el lago durante el siglo XIX. El trayecto en lancha hacia Mezcala permite, además, observar una parte distinta de Chapala: aves acuáticas, montañas alrededor del lago y pequeñas comunidades ribereñas visibles desde el agua.

CT