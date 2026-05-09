El Gobierno de Zapopan realizó este viernes un festejo por el Día de las Madres dirigido a beneficiarias de las cuatro Colmenas y seis Enjambres comunitarios del municipio, en un evento realizado en la Colmena Miramar.

La celebración reunió a mujeres que participan de estos espacios comunitarios, los cuales ofrecen actividades culturales, educativas y recreativas para los habitantes del municipio, principalmente mujeres, niñas y niños.

De acuerdo con las autoridades municipales, actualmente la red de Colmenas y Enjambres atiende a más de 70 mil personas en Zapopan.

Durante el evento, la directora de Desarrollo Comunitario de Zapopan, Claudia Elvira Valenzuela Rivera, destacó el crecimiento de esta red comunitaria y la incorporación de nuevos espacios.

“Es el segundo año que hoy nos reunimos aquí y hoy sumamos a dos espacios más a esta dirección de desarrollo comunitario, el Enjambre La Cúspide y la Colmena El Centinela”, señaló.

Estos espacios comunitarios, los cuales ofrecen actividades culturales, educativas y recreativas para mujeres, niñas y niños. ESPECIAL / Ayuntamiento de Zapopan

Buscan brindar apoyo a mujeres; siguen siendo las protagonistas de labores de cuidado y trabajo doméstico

La funcionaria añadió que en Zapopan cerca del 70% de la población son mujeres, lo que también se refleja en la participación dentro de los programas comunitarios impulsados por el municipio.

En México, las labores de cuidados y trabajo doméstico continúan recayendo principalmente en las mujeres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor del 75% del trabajo no remunerado relacionado con cuidados y tareas del hogar es realizado por mujeres, lo que ha llevado a distintos gobiernos locales, como el de Zapopan, a impulsar espacios comunitarios enfocados en su acompañamiento, capacitación y bienestar.

Por su parte, la coordinadora general de Construcción de Comunidad de Zapopan, María Gómez Rueda, afirmó que estos espacios buscan fortalecer redes de apoyo y brindar entornos seguros para mujeres.

“No es casualidad que el Día de las Madres sea uno de los días que más se festejan en nuestra sociedad porque las mujeres somos las que hacemos funcionar las comunidades y las familias”, expresó.

La funcionaria agregó que el municipio ha impulsado programas como Colmenas, Enjambres y el Sistema Integral de Cuidados con el objetivo de generar espacios de acompañamiento, salud mental y prevención de violencia.

El municipio cuenta con una amplia mayoría de habitantes mujeres. ESPECIAL / Ayuntamiento de Zapopan

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Frangie destaca programas de apoyo a las mujeres en Zapopan

Asimismo, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, recordó que la primera Colmena del municipio fue inaugurada hace una década en Miramar, proyecto que dio paso a la creación de otros centros comunitarios en distintas zonas de la ciudad.

“Ustedes son la razón por la cual hemos construido estos lugares, son quienes les dan vida”, comentó el alcalde.

Frangie destacó además que el municipio ha impulsado programas de capacitación y financiamiento para mujeres, incluyendo una bolsa de 500 millones de pesos en créditos sin intereses dirigida a emprendedoras del municipio.

“Lo que yo quiero es que las mujeres tengan autonomía económica”, afirmó.

Las Colmenas y Enjambres son espacios comunitarios donde se ofrecen talleres, actividades recreativas, atención social y programas de desarrollo comunitario principalmente para mujeres de distintas colonias de Zapopan.

Frangie destacó que Zapopan ha impulsado programas de capacitación y financiamiento para mujeres. ESPECIAL / Ayuntamiento de Zapopan

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OB