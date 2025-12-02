México tiene la menor participación de mujeres en consejos de administración en AL

Aunque en los últimos años la participación de mujeres en los consejos de administración de las empresas creció ligeramente, México tiene la menor participación de mujeres en las sillas de los consejos de los países de América Latina .

De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) , en alianza con Kiik Consultores, actualmente las mujeres en los consejos de administración representan solamente el 14 % de los consejos, frente al 13 % de los últimos años.

" A este ritmo, México alcanzaría la paridad en los órganos corporativos hasta el 2043 ", dice el estudio presentado este martes 2 de diciembre en Tequila Lab .

De acuerdo con la información, el 5.5 % de las mujeres son consejeras independientes, frente a 28 % de los hombres.

Según el estudio, el 13 % de las empresas no cuentan con mujeres en consejos ni direcciones relevantes, frente al 21 % del 2024. Además, por cada consejera independiente hay cinco consejeros independientes.

El desglose de datos en años anteriores

Desde el 2021, la representación de mujeres en las direcciones financieras y de áreas jurídicas avanzó, pero persiste un estancamiento en la dirección general. Las mujeres representan 3 % de las direcciones generales, 15 % de las financieras y 26 % de las jurídicas.

" Solo dos de las 187 empresas analizadas cuentan con mujeres en las tres direcciones ", precisa el documento.

Valeria Moy, directora general del IMCO , reconoció que la poca participación de mujeres en los consejos de administración se debe que México sigue siendo muy machista y no les gusta aceptar los cambios.

" Nos da miedo lo nuevo, nos da miedo tener una opinión distinta, estamos acostumbrados a trabajar en nuestras cámaras de resonancia ", comentó.

Valeria Moy, directora General del IMCO. EL INFORMADOR / J. Acosta

Sofía Van Hoorde, socia de Kiik , coincide en que en las empresas hay mucha resistencia al cambio.

" Tenemos un gran compromiso como empresarios a poner en práctica los cambios, a cambiar etiquetas, quitar esos sesgos que muchas veces son inconscientes y empezar a medir las iniciativas y empezar a ver la diversidad como un tema de competitividad ", afirmó.

De izquierda a derecha, Sofía Van Hoorde, Francisco Prada, María Teresa Tirado y Bruno Martínez. EL INFORMADOR / J. Acosta

