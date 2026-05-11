Carlos Lomelí exige plan urgente para prevenir inundaciones en Jalisco

El senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, pidió al Gobierno de Jalisco asumir su responsabilidad ante el riesgo de inundaciones durante el próximo temporal de lluvias y coordinar acciones inmediatas con el Gobierno Federal para evitar tragedias en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Acompañado por académicos, investigadores y especialistas en gestión de riesgos, el legislador señaló que es indispensable construir un plan multianual que permita atender de fondo el manejo de aguas pluviales y los problemas derivados de la infraestructura hidráulica en la entidad . Además, sostuvo que las autoridades deben establecer prioridades para intervenir las zonas de mayor riesgo y garantizar seguridad a la población.

Especialistas advierten aumento de zonas de riesgo

Durante la presentación, el investigador Luis Valdivia Ornelas, responsable de la plataforma Georiesgos, alertó que en los últimos años se han registrado alrededor de cinco mil 800 eventos de inundación distribuidos en unas 600 zonas identificadas como inundables, de las cuales 200 son consideradas de alto peligro.

El especialista detalló que en los últimos siete años surgieron al menos 30 nuevos puntos de inundación en la Zona Metropolitana de Guadalajara , fenómeno que atribuyó al crecimiento urbano desordenado y a la impermeabilización del suelo en las partes altas de las microcuencas. Explicó que esta situación incrementa la escorrentía y amplía la peligrosidad de las tormentas, por lo que consideró urgente implementar estrategias de mitigación y control desde el origen del problema.

Por su parte, el investigador de la Universidad de Guadalajara, Jorge Fernández, advirtió que las autoridades no deben confiar únicamente en la expansión de infraestructura hidráulica, ya que los sistemas actuales de alcantarillado, colectores y cárcamos de bombeo no están diseñados para soportar lluvias intensas y repentinas.

Añadió que la red hidráulica existente no ha logrado reducir las inundaciones, por lo que propuso limitar el crecimiento urbano , disminuir la densidad de construcción, modificar los coeficientes de ocupación del suelo y recuperar canales naturales y ejes de drenaje.

En el encuentro también participó el investigador Marco Ramírez Murillo, quien planteó diversas alternativas para disminuir el impacto de las lluvias, entre ellas la conservación de cauces naturales, la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible y el desarrollo de un modelo de “ciudad esponja” enfocado en captar y aprovechar el agua pluvial.

Asimismo, subrayó la necesidad de construir infraestructura de retención y encauzamiento, además de intervenir de manera prioritaria zonas vulnerables como Arroyo Hondo y Arroyo Seco , consideradas puntos críticos ante las precipitaciones.

Morena cuestiona autoridad moral de Mirza Flores para hablar de corrupción

La dirigencia estatal de Morena en Jalisco cuestionó la “calidad moral” de Mirza Flores para hablar de transparencia y corrupción, al exigirle explicaciones sobre su actuación durante el caso “A Toda Máquina”, uno de los episodios más polémicos del sexenio encabezado por Enrique Alfaro.

En conferencia de prensa, la secretaria de Comunicación del partido, Jocelyn Hernández Sánchez, pidió a la dirigente emecista aclarar cuál fue su papel cuando presidía la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso de Jalisco, así como detallar por qué, pese a los señalamientos alrededor del programa, no impulsó acciones contundentes para investigar posibles irregularidades.

La dirigencia morenista recordó que el programa “A Toda Máquina” fue presentado como una estrategia para apoyar al campo y a los municipios rurales; sin embargo, señalaron que detrás del proyecto se adjudicó un contrato superior a los 3 mil 634 millones de pesos a la empresa Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V. Según Morena Jalisco, el esquema de arrendamiento generó cuestionamientos por el monto del contrato, la rapidez con la que se realizó el proceso y los presuntos vínculos entre funcionarios públicos y empresarios relacionados con la licitación.

Jocelyn Hernández señaló que, en 2019, cuando surgieron las críticas al programa, Mirza Flores ocupaba una posición clave dentro del Congreso local, lo que —afirmó— implicaba una responsabilidad directa para supervisar el uso de recursos públicos y exigir rendición de cuentas. Asimismo, Morena recordó la difusión de imágenes en las que Mirza Flores aparece en un partido de Los Angeles Lakers junto a Enrique Alfaro y el empresario Guillermo Romo Romero, identificado por el partido como vinculado a la empresa beneficiaria del contrato.

La dirigencia estatal sostuvo que el caso no debe considerarse un expediente cerrado por conveniencia política y exigió que se esclarezcan los detalles de la licitación, los beneficiarios y las posibles responsabilidades de exfuncionarios y actores involucrados. También reclamaron que las instituciones anticorrupción actúen con mayor independencia y dejen de operar únicamente como instancias administrativas, al asegurar que varios municipios enfrentaron costos operativos elevados y maquinaria que, según acusaron, no funcionó como se prometió.

SV