Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 26 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 26 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 46% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

