Capturan a sujeto que transportaba un búho sin documentación en Guadalajara

Por transportar un ejemplar de búho dentro de un contenedor y no contar con la documentación requerida para su posesión y resguardo, oficiales de la Policía del Estado detuvieron a un sujeto en calles de la colonia La Aurora, en Guadalajara, cuando fue sorprendido a bordo de su vehículo transportando al animal.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la Calzada del Ejército y Salvador López Chávez, en la referida colonia.

Detienen a sujeto por transportar un búho sin documentación

Elementos del Escuadrón Motorizado Jaguares detectaron a un hombre que conducía de forma errática y, tras marcarle el alto al conductor e inspeccionar el vehículo, detectaron al búho al interior de un contenedor.

CORTESÍA/SECRETARÍA DE SEGURIDAD JALISCO

El ahora detenido, identificado como Luis 'N' de 30 años, señaló que no contaba con la documentación requerida para la posesión del ave, por lo que ésta fue asegurada y derivada a un área especializada de atención animal para su cuidado.

El hombre fue aprehendido y puesto a disposición de un agente de la Fiscalía General de la República, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y se determinará su situación legal.

¿Qué dice la ley sobre tener búhos como mascotas en el país?

En México, para tener un búho como mascota se deben seguir una serie de requisitos estrictos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

El animal debe provenir legalmente de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre autorizada, contar con la documentación que acredite su origen legal —y acreditar que nació en cautiverio y no fue capturado en la vida silvestre— y los permisos correspondientes para tenerlo en posesión.

También se debe tramitar ante la SEMARNAT el registro y la autorización para tener a un búho como mascota y será la dependencia la que otorgará el permiso.

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De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, existen diversos tipos de búhos tanto en peligro de extinción, como amenazadas o sujetas a protección especial. Su posesión debe apegarse a los lineamientos legales y cuidados específicos que requiere cada ejemplar.

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