Trasladan a Puente Grande a presunto responsable de multihomicidio en La Nogalera

Jonathan ‘N’, uno de los dos presuntos responsables del multihomicidio en la colonia La Nogalera, en Guadalajara, -que dejó tres personas muertas y dos más lesionadas por heridas de arma blanca y quemaduras-, fue trasladado esta tarde al complejo penitenciario de Puente Grande. Se le acusa de los delitos de homicidio calificado, feminicidio y homicidio calificado en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron durante la madruga del pasado lunes 20 de abril. La Fiscalía de Jalisco informó que el señalado, en compañía de otro sujeto, ingresó a la vivienda ubicada en el cruce de la avenida 18 de Marzo y la calle Algodón, inmueble identificado por las autoridades como un presunto punto de venta de droga del crimen organizado. Ambos se hicieron pasar por integrantes de un grupo delictivo para inspeccionar las actividades que se llevaban a cabo al interior del domicilio.

Entonces, los hombres atacaron a las personas que ahí se encontraban. Jonathan Arturo es señalado como el causante de las heridas con arma blanca que provocaron la muerte de dos hombres y una mujer. Ella, además, fue víctima de abuso sexual. Luego prendieron fuego a la casa y huyeron del lugar.

Dos hombres sobrevivieron al ataque y lograron escapar de las llamas antes de que fueran trasladados a una cruz verde para recibir mayores atenciones médicas. Su estado de salud se reporta estable.

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, informó que dos de las tres personas fallecidas ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares; la tercera víctima aún no ha sido identificada, pues “es el que se consumió más por el fuego. Es el único que tenemos pendiente”, señaló.

El coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado, Roberto Alarcón Estrada, detalló que el inmueble implicado era una finca abandonada utilizada por la venta y consumo de droga. En primer lugar, policías estatales atendieron un reporte de persona herida con arma blanca en el cruce de las calles Frijol y Algodón, en La Nogalera, y casi de forma simultánea se recibió otro reporte de incendio en una vivienda, donde fueron encontradas las personas fallecidas, anotó el funcionario.

YC