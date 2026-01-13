Capturan a "El Bitachi", presunto integrante de "Los Deltas"

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), logró la captura de Francisco Javier "N", alias "El Bitachi", señalado como generador de violencia en el desierto de Sonora.

El detenido es presunto integrante del grupo delictivo conocido como "Los Deltas", quien se encontraba prófugo de la justicia y contaba con órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto.

De acuerdo con la autoridad investigadora, el detenido enfrentaba un mandato judicial por los delitos de desaparición de personas cometida por particulares y asociación delictuosa, relacionados con hechos ocurridos en el municipio de Altar, al norte de la entidad.

La aprehensión se llevó a cabo en las inmediaciones de la carretera Altar-Sáric, como resultado de labores de investigación e inteligencia realizadas por personal especializado de la AMIC.

El operativo se efectuó sin que se registrara un solo disparo, destacaron las autoridades.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación en contra de Francisco Javier "N" por los delitos mencionados, mientras que la defensa solicitó acogerse al término constitucional de 144 horas.

El Juez de Control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La FGJES informó que "El Bitachi" está directamente relacionado con la desaparición de Rodrigo "N", ocurrida el 13 de enero de 2025, cuando la víctima fue privada de la libertad en presencia de sus padres. Hasta el momento, el paradero del joven continúa desconocido.

Por este caso, la Fiscalía ha obtenido diversas órdenes de aprehensión contra otros integrantes de la misma célula criminal, varios de los cuales ya se encuentran en prisión preventiva y enfrentan procesos penales por este y otros delitos.

Con esta detención, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su compromiso de cumplir con los mandamientos judiciales pendientes y de garantizar que quienes atenten contra la libertad y la vida de las personas enfrenten la justicia conforme a la ley.

