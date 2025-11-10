Luis Gómez recibió un mensaje en su correo electrónico que lo dejó sorprendido: “Aviso de Foto Infracción Folio”. Nunca antes había recibido algo similar y, desconfiado de que pudiera tratarse de un fraude, decidió abrirlo. Al hacerlo, descubrió que su vehículo había sido multado por una infracción registrada por los radares de velocidad.

“Por esta vía, se hace de su conocimiento que, a la fecha de emisión del presente correo electrónico, presenta un adeudo vehicular por concepto de infracción administrativa capturada por los radares de control de velocidad...”, comenzaba el mensaje, seguido de un enlace para consultar el adeudo. Después de confirmar que el correo provenía de una cuenta oficial y verificar la página de la Secretaría de la Hacienda Pública, Luis encontró la fotoinfracción.

El correo también contenía un archivo PDF, que solo se podía abrir con una contraseña, la cual estaba indicada en el Número de Identificación Vehicular (NIV) del coche de Luis. Al acceder al archivo, comprobó que efectivamente su automóvil estaba involucrado en la infracción, que fue registrada en la Avenida Juan Palomar y Arias. “Sí era mi coche, y aunque iba a menos de 60 kilómetros por hora, el flash de la fotomulta se encendió”, relató el conductor, quien ahora tiene dos opciones: reclamar ante la autoridad en las oficinas de Alcalde y Circunvalación, o aprovechar el descuento por pronto pago.

Por su parte, Marcela González, quien también recibió un correo similar, explicó que ya estaba familiarizada con las fotomultas, ya que su esposo suele conducir el vehículo que fue multado. En su caso, la infracción fue registrada en la Avenida Revolución. Se sorprendió por el hecho de recibir la notificación por correo. Al igual que Luis, Marcela verificó la autenticidad del mensaje abriendo el archivo con la información del NIV.

Aunque este programa no se había dado a conocer públicamente, la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco confirmó que la notificación por correo electrónico es parte de un programa piloto. Aseguraron que las fotomultas siguen siendo válidas y deben pagarse para evitar recargos. Este nuevo sistema tiene como objetivo mejorar la notificación de infracciones, permitiendo que los ciudadanos sean informados de manera oportuna.

La Secretaría destacó que esta modalidad brindará mayor certeza jurídica en las notificaciones de las fotomultas, ayudando a disminuir los argumentos que los ciudadanos suelen usar para impugnar sus infracciones.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, encargada de los dispositivos, indicó que se proporcionarán más detalles sobre este sistema de notificación en el corto plazo. Hasta el momento, no se ha recibido más información.

Según el último reporte, los 60 dispositivos instalados para el registro de fotoinfracciones habían acumulado un total de 501 mil 075 multas en los primeros cinco meses de este año. La mayoría de las infracciones (130 mil 675) corresponden a vehículos que circulaban a exceso de velocidad en Periférico.

