El DIF Zapopan ha intensificado sus esfuerzos para proteger los derechos de los menores de edad en situación vulnerable, no solo a través de programas asistenciales, sino también fomentando las redes de apoyo.

La presidenta del Voluntariado DIF, Martha Moragrega, destacó que su misión es sumar voluntades para mejorar las condiciones de las familias en situación de marginalidad y grupos vulnerables.

En este contexto, se mantienen importantes campañas que buscan impactar la vida de las infancias y adolescencias más necesitadas, por lo que recomiendan a la población acercarse al sistema para recibir apoyos y asesoría. Actualmente hay dos campañas activas. La primera, “Yo Soy Santa”, tiene como objetivo hacer realidad los sueños navideños de los niños institucionalizados en albergues y casas hogar debido a situaciones de violencia, abandono, orfandad o riesgo.

Michelle Greicha Frangie, presidenta del Sistema DIF Zapopan, explicó que el programa consiste en recoger las cartas de estos niños y niñas, asegurándose de que cada regalo sea adecuado y personalizado. “Necesitamos casi 400 voluntarios que adopten una cartita y nos ayuden a hacer estos sueños de Navidad realidad”. Las personas interesadas pueden registrarse a través de la liga https://bit.ly/YoSoySanta25, o bien contactar al número 33-3836-3444 o al correo contacto@difzapopan.gob.mx.

Además, invitan a la ciudadanía a unirse a una celebración de 15 años para las menores en albergues, quienes por sus circunstancias no pueden celebrar este importante momento. Los ciudadanos pueden colaborar donando vestidos de 15 años. Los interesados pueden llevar su vestido a las instalaciones del DIF Zapopan, ubicadas en la Avenida Laureles 1151, o ponerse en contacto al WhatsApp 33-2289-7305 para más detalles.

Fortalecen el sistema de oportunidades, inclusión y apoyo a familias de Zapopan

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Zapopan ha transformado su enfoque, pasando de un modelo asistencialista a uno que promueve la generación de oportunidades, educación, salud e inclusión para los ciudadanos, según Michelle Greicha Frangie, presidenta del DIF Zapopan.

El organismo ha implementado programas enfocados en empoderar a las familias y ofrecerles herramientas para el desarrollo, como el apoyo a recién nacidos en situación vulnerable y a adultos mayores. Greicha enfatizó que el objetivo es dotar a las personas de recursos que les permitan avanzar por sí mismas, ya sea estudiando, emprendiendo o mejorando su calidad de vida.

Por su parte, Martha Moragrega, presidenta del Voluntariado del DIF, explicó que muchos proyectos se realizan a través del Voluntariado, fomentando la participación activa de la ciudadanía en causas sociales.

Uno de los proyectos más destacados es “Voluntades”, que lleva ayuda a las zonas más alejadas de Zapopan, ofreciendo desde brigadas médicas hasta actividades recreativas para toda la familia. Además, el programa “Vive Tu Cocina” busca dignificar la hora de la comida en familias vulnerables, proveyéndolas con estufas, refrigeradores, tanques de gas y utensilios para mejorar su bienestar y salud.

Ambas presidentas coincidieron en la importancia de la integración de la ciudadanía en estos proyectos. La idea es que no siempre se necesita dinero, sino la disposición de las personas a colaborar, ya sea ofreciendo su tiempo, habilidades o conocimientos.

El DIF Zapopan invita a los ciudadanos a participar en el programa “Suma al DIF Zapopan”, donde cualquiera puede contribuir según sus capacidades, ya sea dando clases, jugando con niños institucionalizados o realizando actividades en asilos.

La presidenta del Voluntariado destacó que, a pesar de las dificultades, sigue existiendo una gran disposición para ayudar, lo que se refleja en los proyectos y actividades del DIF.

Estos programas no solo ayudan a quienes reciben el apoyo directo, sino que también fomentan una cultura de generosidad y solidaridad en la comunidad. Además, la participación en el Voluntariado se facilita a través de las redes sociales y canales directos, como el teléfono y el correo electrónico del DIF Zapopan.

De esta manera, el DIF Zapopan no solo ha modificado su enfoque de asistencia, sino que también se ha convertido en un punto de encuentro para que los ciudadanos puedan aportar y generar un impacto positivo en las comunidades más necesitadas, creando una red de apoyo sólida basada en el compromiso y la colaboración.

Al pendiente de las emergencias

El DIF Zapopan también juega un papel fundamental en la atención de emergencias, tal fue el caso de la pasada temporada de lluvias, que afectó fuertemente a la Colonia La Martinica, y donde el sistema de asistencia del DIF estuvo presente, coordinado con otras dependencias municipales.

La respuesta, afirmó Martha Moragrega, incluyó albergues, la instalación de un comedor que sirvió más de seis mil raciones de comida, la entrega de ropa seca y víveres, así como el levantamiento de censos para la identificación de necesidades particulares.

“Hubo dos inundaciones fuertes en La Martinica en donde el DIF siempre estuvo presente, recibimos y entregamos despensas, ropa, entre otros, porque la ciudadanía sigue apoyando, porque cree en el DIF de Zapopan y los que conformamos la institución”, refirió la presidenta del Voluntariado.

El presupuesto de la dependencia

En términos de recursos, el DIF Zapopan, dijeron las directivas, es un sistema con un presupuesto significativo, “que refleja la confianza del gobierno municipal en su labor. El presupuesto del año 2025 fue de 533 millones 326 mil pesos, de los cuales “gran parte de este capital se destina al Capítulo 1000, enfocado al capital humano”, quienes hacen posible el desarrollo de estrategias para el apoyo de la ciudadanía.

Voluntariado del DIF Zapopan

Contacto con el Voluntariado a través de redes sociales (Instagram y Facebook) y canales directos.

Teléfono: 33-3836-3444.

Correo electrónico: contacto@difzapopan.gob.mx

Centro de Autismo y Centro de Niñez, programas estrella

La administración del DIF Zapopan ha centrado sus esfuerzos en dos proyectos clave: el Centro de Autismo y el Centro de Niñez y Familia, explicó Michelle Greicha Frangie, directora del Sistema DIF.

El Centro de Autismo, ubicado en Miramar, es el segundo en su tipo y atiende actualmente a 200 niños, contribuyendo a la reactivación de la zona. El Centro de Niñez y Familia centraliza todos los procesos de adopción, facilitando el proceso para las familias y ofreciendo un espacio adecuado para convivencias y evaluaciones.

Los principales retos del DIF Zapopan son fortalecer el apoyo a niños con autismo y reducir los tiempos de espera para quienes lo requieren. Además, se enfrenta al desafío de aumentar el número de adopciones, ya que persiste el estigma de que el proceso es largo y tedioso, y hay escasez de familias dispuestas a adoptar niños mayores.

Actualmente, alrededor de 400 menores de diversas edades necesitan una familia.

Asimismo, el DIF trabaja en el futuro de los adolescentes que cumplen 18 años y deben dejar los albergues.

Con el proyecto “Pupilo”, los prepara con capacitaciones y mentorías, orientándolos hacia la vida adulta. Martha Moragrega destacó que el trabajo del DIF es posible gracias al apoyo de la comunidad y extendió un llamado a la ciudadanía para que se sume con recursos, tiempo o talentos.

Esta colaboración es esencial para continuar con la labor del organismo.

CT