La Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo , de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada , llevó a cabo la desarticulación de una banda presuntamente dedicada al robo de automóviles en Zapopan.

Las labores de investigación permitieron obtener y ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de tres personas señaladas en un violento robo, mismas que fueron posteriormente vinculadas a proceso. Se trata de:

Grecia Estefanía “N”

Abner Armando “N”

Juan Carlos “N”

A estas personas se les señala por los delitos de robo y homicidio calificados en grado de tentativa, tras hechos ocurridos el pasado 27 de octubre en la colonia El Briseño, en Zapopan .

Aquel día, la víctima circulaba a bordo de su vehículo, un Nissan Versa, modelo 2024 , por calles de la colonia Mariano Otero , en dicho municipio. El ciudadano refirió que tres personas que viajaban en una camioneta intentaron cerrarle el paso, por lo que intentó conducir hacia otro lugar, sin embargo, los presuntos asaltantes lo interceptaron en la colonia El Briseño.

En dicha localidad, según el testimonio de la víctima, los dos hombres y la mujer amenazaron al conductor utilizando un arma de fuego y un cuchillo. De las investigaciones se desprende que habrían intentado disparar el arma contra la víctima, sin embargo, esta se encasquilló. Tras golpear a la víctima y apoderarse del vehículo, los señalados huyeron del lugar a bordo del Nissan Versa y la camioneta.

Recientemente, los tres presuntos asaltantes fueron capturados mediante orden de aprehensión y puestos a disposición de un Juzgado. Con los trabajos de inteligencia, también se logró asegurar el vehículo robado.

Tras la audiencia celebrada el pasado 4 de noviembre, se les impuso prisión preventiva oficiosa por un año; a la Unidad de Investigación Especializada se le otorgaron tres meses como plazo de cierre para las investigaciones complementarias que permitan avanzar hacia una sentencia.

