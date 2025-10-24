Cámara de la Industria de Jalisco reconoce a René Calderón y a 22 líderes más

La Cámara de la Industria de Jalisco reconoció esta noche el legado y trayectoria de René Calderón Bujdud, fundador de Grupo Recal, líder de la industria del acero a nivel mundial, con la medalla al Mérito Industrial 2025.

Además, se galardonó la destacada labor y aportación a la sociedad de 22 líderes industriales del estado.

El evento, que reunió a autoridades estatales y municipales, se llevó a cabo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Don René anotó que la medalla es de sus trabajadores, quienes día con día hacen de su empresa el líder que es en la actualidad.

“Es muy estimulante y de gran valor para todos nuestros colaboradores, no solamente quienes trabajan hoy en nuestra empresa, sino miles, literalmente miles, de personas que han pasado durante más de 45 años por la compañía. Es un reconocimiento al trabajo de ellos. Para mí es importante ser el conducto, y que de alguna manera haya sido de utilidad para que ellos sientan que se reconoce el trabajo, la constancia y el profesionalismo de ellos. A mí me corresponde la parte más complicada de esto, usar una corbata y preparar un discurso, pero realmente la medalla es de ellos. La recibo por ellos, de corazón”, comentó.

Y es que don René no acostumbra a recibir galardones, y mucho menos a usar traje y corbata y preparar discursos. En lo que mejor se desenvuelve, dijo con ojos soñadores, es en su oficina. Lo de él es vestir de botas y tratar con el día a día de su empresa.

“Yo trabajo todos los días en nuestra planta. Mi oficina está ahí, yo voy mañana, tarde y noche. Es una planta industrial, ahí no se usa la corbata, afortunadamente”.

Durante su discurso hizo un llamado a que los empresarios, más allá de pensar en la generación de utilidades, hagan aportaciones de valor a la sociedad. Concluyó con un mensaje precisó: “que sean buenos empresarios en todos los sentidos”.

Por su parte, el líder de los industriales, Antonio Lancaster-Jones, anotó que la clase empresarial es una comunidad que busca constantemente la innovación y transformación en sus organizaciones y la sociedad. La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, reconoció la visión del Gobierno del Estado para crear condiciones favorables para los empresarios.

En tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), Alejandro Malagón Barragán, resaltó que la industria mexicana es, además de un motor económico, una red de empresarios comprometidos con el desarrollo del país. Exhortó a continuar fortaleciendo el quehacer industrial con ética, innovación y compromiso social.

Por último, el Gobernador Pablo Lemus destacó que los empresarios de Jalisco son los generadores de empleo en la entidad, lo que ha permitido que en el Estado se generen uno de cada 10 puestos de trabajo a nivel nacional. Reconoció el legado de don René.

“René Calderón ha construido la empresa de estructuras de acero más importante, no de Latinoamérica, sino de América, incluido Estados Unidos y Canadá. Su legado trasciende países y continentes, y vemos a una persona sencilla [...]. Recal es una joya para Jalisco”, anotó.

En tanto, el resto de los galardonados fueron Felipe de Jesús del Toro Castellanos, Carolina Fernandezcano Varela, José Francisco Soto Mondragón, Rodrigo Gil Ramírez, Cynthia Denisse Ruiz Álvarez, Jesús Ramírez Huerta, Martha Yolanda Sánchez Sosa, Edú Brasil López San Vicente, Denisse Reynoso Barragán, Sergio Tito Barragán Vargas, José Antonio Orozco Valencia, Marcos Valdivia Medina, Carlos Eduardo Tirado Gutiérrez, Miguel Zárate Hernández, Marco Antonio Villegas Guzmán, Juan José Tamayo Dávalos, Gladys Edith Rábago García, Jorge Beckmann, Salvador Escoto Parada, José Pérez Ramírez, Marco Aurelio Ventura Lechuga (sus hijas recibieron el reconociendo tras el fallecimiento del empresario) y Octavio Raúl Parga Jiménez.

En este tenor, el mandatario estatal celebró que las inversiones en Jalisco crecieron en un 474% en el primer semestre del año, comparado con el mismo periodo de 2024. En tanto, las exportaciones a nivel nacional crecieron cinco por ciento, mientras que en Jalisco lo hicieron en 41 por ciento, ocho veces más que en todo México, destacó.

“Todos estos logros se deben a su esfuerzo, a quienes hoy estamos premiando en cada uno de los distintos rubros industriales”, dijo.

