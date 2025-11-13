Jueves, 13 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Estas zonas del AMG amanecen con MUY MALA calidad de aire hoy jueves

A las 8:00 am de este jueves 13 de noviembre de 2025, así amanece la calidad del aire en las distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Índice de la calidad por zonas del AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Índice de la calidad por zonas del AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este jueves 13 de noviembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena, en otras como Aceptable, en otras como Mala e incluso en otras partes como Muy Mala.

LEE: Estos casinos subsidiarios de Grupo Salinas fueron bloqueados por la UIF

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 17 puntos IMECA 
Santa Anita: 111 puntos IMECA 
Las Pintas: 161 puntos IMECA 
Miravalle: 116 puntos IMECA
Tlaquepaque: 13 puntos IMECA
Oblatos: 60 puntos IMECA
Santa Fe: 138 puntos IMECA

 ESPECIAL / SEMADET
ESPECIAL / SEMADET
 ESPECIAL / SEMADET 
ESPECIAL / SEMADET 

Afectaciones

Población en general:

Se pueden presentar daños a la salud.

Población sensible:

Pueden experimentar un agravamiento de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o evento cardiovascular e incremento en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiaca.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Es posible realizar actividades físicas en espacios interiores, siempre y cuando se trate de un espacio libre de humo de tabaco. Evita las actividades físicas vigorosas y moderadas, así como el tiempo de estancia al aire libre. Si presentas algún síntoma o molestia o tienes dudas, busca el consejo de tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Te puede interesar: Liverpool: Estos son los celulares con 50% de descuento en el Buen Fin 2025

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Reduce las actividades físicas al aire libre y de preferencia realízalas en espacios interiores, siempre y cuando se trate de un espacio libre de humo de tabaco. Evita la actividad física vigorosa o prolongada al aire libre. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

  • Calidad del Aire AMG
  • Semadet
  • Salud
  • Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones