El clima en la época invernal suele ser diverso y cambiante a nivel nacional, mientras que en algunos estados se viven altas temperaturas, las cuales oscilan entre los 35° y 40° grados centígrados, en otras regiones del país el frío se vuelve un riesgo para la salud.

A continuación, te informaremos sobre la situación meteorológica que se avecina alrededor de la República Mexicana debido a la llegada del Frente frío número 27.

Si te encuentras en periodo vacacional y lo que buscas es refugiarte del frío invernal, entonces te será grato el pasar unos días en Michoacán o Guerrero, sin embargo, si lo que buscas es un clima más costero Jalisco, Colima, Sinaloa y Nayarit también son buenas opciones, debido a que la población que se encuentre en este territorio, presenciará días calurosos.

Para disfrutar de un clima más templado, las zonas del centro del país son las ideales, debido a que lugares como el Estado de México y la Ciudad de México, se posicionarán con una temperatura máxima de entre los 24° y 26°C.

Si eres un amante de la lluvia, el Frente frío 27 le brindará una mezcla entre potenciales fuertes precipitaciones, lluvias intermitentes y algunos chubascos a los siguientes estados: Baja California, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua.

Por último, en algunas zonas de Durango, Chihuahua, Baja California y Sonora se presentarán mañanas gélidas, lo que podría provocar una ligera caída de nieve, por lo que te recomendamos tomar las precauciones necesarias para salvaguardar tu salud y la de tus seres queridos.

