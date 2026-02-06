Viernes, 06 de Febrero 2026

Calidad del Aire AMG: Así amanece Guadalajara HOY viernes 6 de febrero

Según SEMADET, la mañana de este 6 de febrero se registra mala calidad del aire en Santa Anita, con 101 puntos IMECA

SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De  acuerdo a reportes del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET),  este viernes 6 de febrero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta  su calidad del aire en algunas zonas como Buenas y otras como aceptables. 

Según informes de SEMADET, la mañana de este 6 de febrero, se registra un nivel de riesgo alto registrado en Santa Anita, con 101 puntos IMECA; por otro lado, en la estación Miravalle se registra un nivel de calidad de aire aceptable, con  98 puntos IMECA. 

Índice de calidad por zonas

  • Santa Margarita: 62  puntos IMECA
  • Santa Anita: 101 puntos IMECA
  • Las Pintas:  99 puntos IMECA
  • Miravalle: 98 puntos IMECA
  • Tlaquepaque: 85  puntos IMECA
  • Oblatos: 68 puntos IMECA
  • Country: 22 puntos IMECA
  • Santa Fe: 99 puntos IMECA
  • Loma Dorada: 88 puntos IMECA
  • Centro: 76 puntos IMECA
  • Águilas: 76 puntos IMECA
ESPECIAL / SEMADET 
Afectaciones por mala calidad del aire

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptible a esto. 

Recomendaciones para protegerse de la mala calidad del aire

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

