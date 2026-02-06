Calidad del Aire AMG: Así amanece Guadalajara HOY viernes 6 de febrero

De acuerdo a reportes del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), este viernes 6 de febrero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire en algunas zonas como Buenas y otras como aceptables. Según informes de SEMADET, la mañana de este 6 de febrero, se registra un nivel de riesgo alto registrado en Santa Anita, con 101 puntos IMECA; por otro lado, en la estación Miravalle se registra un nivel de calidad de aire aceptable, con 98 puntos IMECA. La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptible a esto. Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS