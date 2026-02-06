El día de ayer, oficiales del tercer turno de la Base 4 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara, atendieron el reporte de un incendio en un edificio de departamentos de la colonia San Isidro.

Los oficiales arribaron al domicilio en el cruce de las calles Plutarco Elías Calles y Puerto Melaque en la colonia mencionada. En este espacio se desarrollaba un incendio en un departamento del tercer nivel de dicho edificio por lo que se procedió de inmediato al combate del fuego y a realizar búsqueda al interior para descartar personas en riesgo.

Derivado del siniestro se debió llevar a cabo la evacuación preventiva de cuatro personas (dos mujeres y dos hombres), quienes fueron valoradas por personal de Cruz Verde Guadalajara para descartar lesiones.

El fuego fue extinguido con agua a presión, sin embargo, alcanzó a consumir varios objetos del lugar y desgastar techos y paredes. De igual forma se llevaron a cabo labores de enfriamiento para evitar reactivaciones.

A través de un post en su perfil oficial de Facebook en el que se narró el desarrollo del incidente, la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara solicitó evitar sobrecargar contactos eléctricos, apaga veladoras y revisa periódicamente instalaciones de gas y electricidad.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte al teléfono 33 1201 7700.

