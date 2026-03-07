De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional está cada vez más cerca, por lo que estudiantes de educación básica ya cuentan los días para disfrutar de este descanso .

Sí, las vacaciones de Semana Santa 2026 ya comienzan a despertar el interés de estudiantes, padres de familia y trabajadores en México, aunque aún falta un poco para que lleguen.

Con el avance del calendario escolar, muchos se preguntan cuántos días faltan para el descanso de primavera, uno de los periodos más esperados del año porque permite viajar, convivir en familia o simplemente tomar un respiro de las actividades cotidianas.

¿Cuánto falta para las vacaciones de Semana Santa?

Las vacaciones de Semana Santa 2026 para estudiantes de educación básica en México comenzarán el lunes 30 de marzo y terminarán el viernes 10 de abril , según el calendario de la SEP.

Tomando en cuenta la fecha actual, faltan 23 días para que inicien estas vacaciones, donde miles de alumnos de preescolar, primaria y secundaria dejarán las aulas durante dos semanas.

Durante este tiempo, las escuelas suspenderán clases en todo el país, mientras que muchas familias aprovecharán para salir de viaje o participar en las celebraciones religiosas tradicionales de estas fechas. Aunque no hay que olvidar que para los trabajadores no es un periodo oficial de vacaciones.

Durante este periodo, distintos estados del país realizan procesiones, representaciones del Viacrucis y celebraciones religiosas, que forman parte de las tradiciones más arraigadas durante la Semana Santa en México.

Tras concluir estas vacaciones, los estudiantes deberán regresar a clases el lunes 13 de abril , día en que se retomarán las actividades escolares.

