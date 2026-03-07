La declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) requiere de algunos requisitos para poderse lograr, entre ellos, la firma electrónica. Y ante ello, muchos se cuestionan si esta herramienta puede tramitarse en línea, así que aquí te contamos:

La e.firma es un certificado digital que permite a las personas físicas identificarse ante el SAT para realizar diversos trámites fiscales en línea . Funciona como una firma electrónica que valida la identidad del contribuyente en plataformas oficiales, por lo que muchos usuarios se preguntan si puede tramitarse completamente por internet.

En 2026, obtener la e.firma por primera vez no puede hacerse totalmente en línea . El SAT exige que el contribuyente acuda a una oficina para registrar sus datos biométricos, como fotografía, huellas dactilares, iris y firma autógrafa.

El trámite está dirigido a personas físicas o, en su caso, a su representante legal. Además, es gratuito y debe realizarse cuando se requiere obtener la firma electrónica por primera vez o actualizar el expediente tras cambios en los datos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

¿Cómo se tramita la e.firma?

Para iniciar el procedimiento, es necesario programar una cita en el portal de citas del SAT y elegir el servicio de e.firma para personas físicas . El día de la cita se debe presentar una identificación oficial vigente , como credencial para votar, pasaporte o cédula profesional, además de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y un comprobante de domicilio reciente, con antigüedad no mayor a tres meses .

También se solicita llevar una unidad de memoria USB, preferentemente nueva, donde se guardarán los archivos generados durante el trámite. En el caso de personas extranjeras, se debe presentar el documento migratorio vigente expedido por el Instituto Nacional de Migración.

Durante la cita, personal del SAT registra los datos biométricos del contribuyente y revisa la documentación presentada. Después se genera el certificado digital de la e.firma y el solicitante firma el acuse correspondiente.

¿Cómo renovar la e.firma?

Aunque la obtención inicial requiere acudir a una oficina, el SAT permite renovar la e.firma en línea cuando el certificado sigue vigente o cuando venció hace menos de un año . Este proceso puede realizarse mediante herramientas oficiales como la aplicación Certifica o el portal CertiSAT Web.

Para renovar la firma electrónica vigente, el contribuyente debe descargar el programa Certifica desde el portal del SAT y generar un archivo con extensión .ren utilizando sus archivos actuales (.cer y .key) y su contraseña. Luego debe ingresar a CertiSAT Web, seleccionar la opción de renovación, cargar el archivo .ren y confirmar el trámite para obtener un nuevo certificado.

Si la e.firma venció recientemente, también puede renovarse mediante SAT ID. En esta plataforma el usuario debe ingresar su RFC, correo electrónico y número telefónico, subir una identificación oficial y grabar un video para validar su identidad. Una vez aprobado el trámite, que puede tardar hasta cinco días, se pueden generar y descargar los nuevos archivos con la aplicación Certifica.

