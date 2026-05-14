El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este jueves 14 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Las Pintas.

¿Cuál es la calidad del aire hoy jueves 14 de mayo en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe con 76 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 50 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 50 puntos IMECA Buena Country 77 puntos IMECA Buena Oblatos 55 puntos IMECA Buena Tlaquepaque 62 puntos IMECA Aceptable Águilas 67 puntos IMECA Mala Las Pintas 96 puntos IMECA Mala Miravalle 78 puntos IMECA Aceptable Santa Margarita 53 puntos IMECA Buena Santa Anita 84 puntos IMECA Aceptable Loma Dorada 79 puntos IMECA Buena Vallarta 76 puntos IMECA Aceptable Santa Fe 76 puntos IMECA Aceptable

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¿Hay contingencia hoy 14 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este jueves 14 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en Atemajac; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 96 puntos IMECA en Las Pintas.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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