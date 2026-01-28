Buscan atraer turismo e inversiones de Reino Unido a Jalisco

Para atraer turismo e inversiones del Reino Unido, un país que representa uno de los mercados emisores más relevantes para Jalisco, funcionarios de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado realizan una intensa gira de trabajo en la que promociona lo mejor de la cultura, gastronomía, infraestructura y atractivos turísticos.

De acuerdo con la dependencia el turismo de este país es uno de los más importantes en la entidad.

De enero a noviembre de 2025, Reino Unido se consolidó como el quinto mercado internacional más importante para Jalisco, después de Estados Unidos, Canadá, Colombia y China.

Además, es el primer mercado de Europa, al aportar 20 por ciento del total de visitantes de aquel continente al estado.

Para el mercado británico, Puerto Vallarta se ha consolidado como un destino estratégico. En 2025, la llegada de visitantes de esta nacionalidad al puerto representó 68 por ciento del total de pasajeros provenientes del Reino Unido hacia Jalisco, lo que posiciona a este país como el tercer mercado más relevante para la región costera.

La estrategia de promoción de Secturjal Jalisco en esta gira se centró en reforzar los elementos más identitarios de México en el mundo, como el tequila, el mariachi y la charrería.

Además, se presentan productos turísticos diversificados mediante circuitos multidestino que combinan destinos como los 12 Pueblos Mágicos y destinos como Puerto Vallarta, Costalegre y la Zona Metropolitana de Guadalajara, con una oferta de experiencias completas y atractivas para los visitantes.

Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Cultura de Jalisco, encabezó una reunión con el Departamento de Rutas del Aeropuerto Heathrow, y la agenda se completó con la realización de dos presentaciones de destino Jalisco en Londres para 81 agentes de viaje y en Manchester para 45, en dos de las ciudades emisoras de turismo más importantes de Inglaterra, como son Londres y Manchester.

De igual forma, sostuvo una serie de entrevistas y reuniones con medios de comunicación, organismos oficiales y actores clave de la industria turística y cultural en Londres.

Además de presencia mediática, se sostuvieron reuniones institucionales de gran relevancia. Con el Foreign, Commonwealth and Development Office, (FCDO), se abordaron temas de seguridad y promoción de Jalisco como destino confiable para viajeros británicos.

Con el Raindance Film Festival, se exploraron proyectos vinculados al cine independiente y su conexión con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. También se fortalecieron vínculos con IHG Hotels & Resorts, uno de los grupos hoteleros más grandes del mundo, con más de 6 mil hoteles en más de 100 países.

Las entrevistas y reuniones permitieron amplificar la presencia de Jalisco en medios, consolidar alianzas con actores estratégicos de la industria turística y cultural, y reforzar la confianza del mercado británico en el estado como un destino seguro, diverso y atractivo.

