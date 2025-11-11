Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes cobran mañana miércoles 12 de noviembre?

A través de su cuenta oficial de X, a principios del mes de noviembre, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, difundió el calendario oficial de pagos de los programas para el Bienestar, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Según la información difundida por la propia secretaria, la dispersión de pagos se realiza desde el pasado lunes 3 y terminará el próximo 27 de noviembre para todos los programas del Bienestar, entre los que se encuentran:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Montiel recordó en su publicación, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, tanto para la Pensión Mujeres Bienestar como para los demás programas.

A partir del día correspondiente, estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben su pago mañana miércoles 12 de noviembre?

De acuerdo con el calendario compartido, mañana miércoles 12 de noviembre reciben su depósito las y los beneficiarios que inicien su primer apellido con la letra "H", "I", "J" "K".

Aquí te compartimos el calendario completo del resto de días:

La titular de la Secretaría del Bienestar recuerda que no es necesario retirar tus recursos el mismo día del depósito, pues permanecen seguros en tu cuenta del banco del Bienestar.

