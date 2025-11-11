Bomberos de Guadalajara sofocan incendio en Lomas del Country

Elementos operativos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara lograron sofocar un incendio en un edificio de la colonia Lomas del Country dentro del municipio.

Bomberos de Guadalajara se movilizaron al cruce de Plan de San Luis y Jaime Nuno tras el reporte ciudadano de un incendio en un edificio de departamentos. En el domicilio señalado se identificó que un cuarto de un departamento en el tercer piso del edificio estaba siendo consumido por el fuego.

Gracias a la pronta respuesta de los oficiales se logró controlar el fuego y evitar la propagación a los departamentos contiguos. Los Bomberos debieron utilizar una escalera para acceder a la locación del incendio. Así mismo, se evacuaron a 15 personas y dos perros. Ni las personas ni las mascotas presentaron lesiones de consideración.

La historia fue compartida a través del perfil oficial de Facebook de Protección Civil y Bomberos GDL. En la publicación, la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara recomienda a la población evitar sobrecargar contactos eléctricos y revisar periódicamente el estado de cables, enchufes y extensiones. Ya que mantener tus instalaciones en buen estado reduce el riesgo de incendios en el hogar.

No obstante, si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarse a través del teléfono 33 1201 7700.

