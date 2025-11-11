A través de un comunicado, la Fiscalía de Jalisco notificó la detención de un hombre señalado en los delitos de homicidio imprudencial y lesiones culposas, quien fue capturado en Estados Unidos tras decretarse un mandato judicial en su contra.

Las investigaciones revelan que el hombre, identificado como Clemente “N” participó, presuntamente, en hechos acontecidos el pasado 20 de febrero en la carretera Talpa-Mascota, donde fallecieron dos menores de edad.

Cuando se iniciaron las investigaciones, el presunto causante fue citado para el desahogo de la audiencia, sin embargo, este no se presentó, por lo que se obtuvo el mandamiento judicial para repatriarlo.

Tras la orden, autoridades localizaron a Clemente “N” en Florida, Estados Unidos. Fue con el apoyo de la Interpol, la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Migración, que el acusado fue trasladado a Tijuana, en Baja California, donde fue traído a Jalisco el pasado 7 de noviembre.

AO

