Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 6 de diciembre informa que estará con lluvia moderada con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 92%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

