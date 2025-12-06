Sábado, 06 de Diciembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este sábado 6 de diciembre informa que estará con lluvia moderada con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 92%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

