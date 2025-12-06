Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 6 de diciembre informa que estará con lluvia moderada con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 92%.Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Monterrey