Bomberos de Guadalajara rescatan a perro atrapado en alcantarilla

El día de ayer, elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara rescataron a un perro que se encontraba en una alcantarilla en la colonia Villas de San Juan del municipio.

El reporte fue atendido por elementos del primer turno de Base 2 de Bomberos de Guadalajara quienes se presentaron con rapidez al cruce de las avenidas Circunvalación División del Norte y Normalistas. En dicho lugar, los especialistas realizaron maniobras seguras para extraer al perro que era de raza grande. Para ello debieron descender por la alcantariila. El rescate permitió asegurar su bienestar y devolverlo sano a sus dueños.

Con estas acciones, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara reafirmó su compromiso de mantener la seguridad de todos los seres vivos en el municipio.

La historia fue compartida a través del Facebook oficial de Protección Civil y Bomberos Guadalajara, recibiendo varias interacciones. A su vez, la cuenta "Residentes de Colinas de la Normal y Miraflores A. C legítima 2025" solicitó al organismo revisar las alcantarillas de la colonia ya que señalan que en esos espacios se alhoja gente.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte al teléfono 33 1201 7700.

