Bomberos de Guadalajara controlan incendio en el Centro Histórico

Ayer por la tarde, elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara, recibieron un reporte de incendio en un negocio ubicado en el Centro Histórico del municipio.

Oficiales de la Base Central se presentaron en un domicilio sobre la calle Puebla al cruce con Hidalgo. El espacio es un estacionamiento abandonado en donde se quemaba basura en un área de 5x5 metros aproximadamente. La quema de dichos desperdicios generó una gran cantidad de humo, lo que alertó a los vecinos y propietarios de comercios cercanos.

Los elementos de Bomberos de Guadalajara lograron controlar el fuego para evitar la propagación a otras áreas ya que en el espacio existe una gran cantidad de basura. Tras la revisión, también se descartó que se presentasen personas lesionadas o fallecidas.

Testigos del incidente mencionaron que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en dicho sitio, pero esta vez existía la preocupación de lesiones de personas en situación de calle que se albergaban en el domicilio, aunque durante la revisión no se encontró a ninguna persona.

En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara a través del teléfono 33 1201 7700.

