La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó respetar la consulta popular celebrada el pasado mes de mayo para cambiar de régimen de Gobierno y dejar el modelo de partidos en el municipio de Bolaños, revocando así la decisión del Tribunal Electoral del Estado.

El pasado 31 de octubre, el Triejal revocó la consulta ciudadana realizada en el municipio de Bolaños, en la que la población había aprobado cambiar su régimen de gobierno para sustituir el sistema de partidos políticos por el de "usos y costumbres".

El órgano determinó que la consulta, celebrada el 18 de mayo, presentó irregularidades que vulneraron los principios de libertad y secrecía del voto, por lo que el ejercicio no puede considerarse válido.

El Triejal ordenó repetir el proceso dentro de un plazo de 220 días hábiles, a fin de garantizar que la nueva consulta se realice bajo condiciones democráticas y transparentes.

En contraste, el proyecto de la magistrada presidenta de la Sala, Rebeca Barrera Amador, determinó que el mecanismo de mano alzada no era violatorio de derechos humanos, contrario a lo determinado por el tribunal local.

"Contrario a su pensar, se considera que el mecanismo de mano alzada no es violatorio de derechos que es ampliamente conocido y utilizado por la comunidad indígena en cuestión para la toma de decisiones dentro de sus propias asambleas comunitarias en donde existe participación de comuneras y comuneros de las diversas comunidades".

La Sala Regional determinó que no hubo vulneración de derechos para la población que no es indígena debido a que también se utilizó un mecanismo de voto que no era a mano alzada.

