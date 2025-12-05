El Gobierno de Guadalajara anunció una nueva edición de Bien de Noche, el programa que impulsa la recuperación del Centro Histórico mediante actividades culturales, recreativas y artísticas.La jornada se realizará el sábado 6 de diciembre de 2025, de 19:00 a 23:00 horas, en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, la iniciativa busca ofrecer espacios seguros y dinámicos para la convivencia familiar en pleno corazón tapatío.Bien de Noche es un programa municipal que promueve actividades culturales gratuitas para fortalecer el turismo local, incentivar la movilidad peatonal y activar zonas emblemáticas del municipio.La edición de diciembre integra temáticas navideñas, espectáculos familiares y recorridos nocturnos diseñados para ofrecer una experiencia segura y diversa para habitantes y visitantes.Las actividades estarán distribuidas en varias sedes del Centro de Guadalajara y contemplan cuentacuentos, presentaciones artísticas, conciertos, recorridos guiados, videomapping y espectáculos navideños. El Gobierno de Guadalajara invita a la población a disfrutar de esta edición especial que combina arte, tradición y propuestas navideñas para todas las edades. YC