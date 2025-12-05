El Gobierno de Guadalajara anunció una nueva edición de Bien de Noche, el programa que impulsa la recuperación del Centro Histórico mediante actividades culturales, recreativas y artísticas.

La jornada se realizará el sábado 6 de diciembre de 2025, de 19:00 a 23:00 horas, en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, la iniciativa busca ofrecer espacios seguros y dinámicos para la convivencia familiar en pleno corazón tapatío.

¿Qué actividades habrá y dónde?

Bien de Noche es un programa municipal que promueve actividades culturales gratuitas para fortalecer el turismo local, incentivar la movilidad peatonal y activar zonas emblemáticas del municipio.

La edición de diciembre integra temáticas navideñas, espectáculos familiares y recorridos nocturnos diseñados para ofrecer una experiencia segura y diversa para habitantes y visitantes.

Las actividades estarán distribuidas en varias sedes del Centro de Guadalajara y contemplan cuentacuentos, presentaciones artísticas, conciertos, recorridos guiados, videomapping y espectáculos navideños.

Paseo Alcalde (Hospital y Jesús García)

Cuentacuentos ambientales (19:00 a 20:00)

Charla “Acopio de árboles navideños” (19:00 a 20:00)

Obsequio de nochebuenas (19:00 a 20:00)

Colonia Activa (19:00 a 21:00)

Presentación musical (21:30 a 22:30)

Santuario

Exhibición de danzón (19:00 a 22:00)

Misa con coro polifónico (20:00 a 21:00)

Concierto de villancicos (21:00 a 21:45)

Videomapping (20:00, 21:00 y 22:30)

Jardín Reforma y Santuario

Mapping inmersivo cada media hora (19:00 a 22:15)

Jardín Reforma

Obra “Un disfraz para Nicolás” (19:00 a 20:30)

Batucada (20:30 a 21:30)

Pastorela (21:30 a 22:30)

Carrusel (10:00 a 22:00)

Árbol Adentro

Artistas urbanos (19:00 a 22:30)

Catedral Metropolitana

Recorridos guiados cada 20 minutos (20:40 a 22:20)

Videomapping (20:45 y 21:45)

Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres

Recorridos guiados cada media hora (19:00 a 20:30)

Los Dos Templos

Posada y concierto de villancicos (19:00 a 20:00)

Noche de ciencia (19:00 a 22:00)

Visitas guiadas del Templo de San Francisco a San Francisco de Asís cada media hora (20:00 a 22:30)

Museos (horario extendido hasta las 23:00)

Panteón de Belén

MUPAG. Casa de los Perros

Museo López Portillo

Museo de la Ciudad

Calzada cerca de San Juan de Dios

Presentación de mariachi (19:00 a 21:00), en Javier Mina y la calzada, frente a la fuente ubicada ante un Oxxo.

La Rambla Cataluña (Juárez entre Escorza y Enrique Díaz de León)

DJ (19:00 a 20:00)

Obra El Cascanueces de Tchaikovsky (20:30 y 21:30)

Arcos Minerva

Stunt bike (19:00 a 20:00)

Comunidades mundialistas (19:00 a 22:00)

Punto de recreación (19:00 a 22:30)

Trailer concert (19:00 a 22:30)

Plaza Universidad

DJ Nefertiti (20:00 a 21:00)

El Gobierno de Guadalajara invita a la población a disfrutar de esta edición especial que combina arte, tradición y propuestas navideñas para todas las edades.

