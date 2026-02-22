Bola de fuego ilumina el cielo nocturno de Guadalajara (VIDEO)

Una de las cámaras meteorológicas instalada en la Base 4 de los elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara captaron el momento en que un bólido cruzó el cielo nocturno del municipio el sábado 21 de febrero de este 2026.

La bola de fuego iluminó brevemente el cielo nocturno de Guadalajara, generando una vista única entre las personas que pudieron apreciar su esplendor.

Protección Civil y Bomberos de Guadalajara compartieron la imagen a través de sus redes sociales, en donde explicaron que la trayectoria del bólido fue hacia el norte de la ciudad y como se fragmentó al final de su recorrido, generó un destello visible en el fragmento.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;mark&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/mark&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

¿Cuál es la diferencia entre un meteorito y un bólido?

Un bólido es un objeto sólido de gran brillo que aparece cuando un fragmento proveniente del espacio —como parte de un asteroide o un cometa— penetra en la atmósfera terrestre a alta velocidad. Al rozar con el aire, la fricción produce una luz muy intensa.

Con frecuencia, este fenómeno se acompaña de explosiones o destellos que pueden apreciarse incluso a plena luz del día.

La diferencia respecto a un meteorito está en el desenlace del proceso: el bólido es el espectáculo luminoso que se observa mientras el cuerpo entra y se desintegra en la atmósfera, en cambio, se denomina meteorito al fragmento que logra resistir ese trayecto y finalmente impacta la superficie de la Tierra.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA