Mery Pozos destaca fortaleza de México ante el T-MEC

Ante integrantes del Colegio de Economistas de Jalisco, la diputada federal Mery Pozos aseguró que México se encuentra en una posición estratégica frente a las nuevas condiciones del T-MEC, lo que, afirmó, permitirá renegociaciones favorables para el país en el contexto económico internacional.

Durante el encuentro con especialistas, académicos y estudiantes, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sostuvo que la ubicación geográfica y la integración comercial de México representan ventajas competitivas que deben aprovecharse en la relación con Estados Unidos y Canadá.

Pozos explicó que la estrategia de simplificación administrativa impulsada por el Gobierno federal busca generar mayor certidumbre para la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Señaló que reducir trámites y agilizar procesos es clave para fortalecer la competitividad y atraer capital en un escenario global complejo.

En materia presupuestal, la legisladora destacó que rumbo al ejercicio fiscal 2026 se ha alcanzado una recaudación histórica en términos reales. Como ejemplo, mencionó un incremento del 8% en el rubro de salud y la conclusión de 35 hospitales en lo que va de la actual administración federal.

La diputada subrayó que el combate a la corrupción también forma parte de las garantías que el país ofrece a inversionistas, al tiempo que lo definió como un compromiso permanente con la ciudadanía.

Durante su intervención, agradeció la invitación del presidente del Colegio, Alfonso Gómez Godínez, para dialogar sobre los ejes del Plan México, una estrategia que busca posicionar al país entre las diez economías más importantes del mundo.

A la reunión asistieron alrededor de medio centenar de economistas, académicos y especialistas, entre ellos el exsecretario de Finanzas estatal Héctor Pérez Partida, quienes intercambiaron puntos de vista sobre el panorama económico nacional y los retos presupuestales de los próximos años.

