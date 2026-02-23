Esta noche se registraron nuevos bloqueos en vialidades y vehículos incendiados en el municipio de Autlán, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y las jornadas de violencia que se han vivido en el Área Metropolitana de Guadalajara y en distintos municipios del interior de Jalisco.

Algunas de las vialidades afectadas son la carretera estatal El Grullo–Autlán, a la altura del puente El Mezquite, y el poblado de El Aguacate, entre Cihuatlán y Melaque. También se reportan siniestros en la localidad de Mezquitán y en el poblado de Las Paredes.

Personal del Ejército Mexicano, de la Policía de Jalisco y de la Comisaría Municipal se encuentra en el municipio resguardando las zonas afectadas. El Gobierno de Autlán informó, a través de un comunicado, que se mantiene activo el Código Rojo, mientras que las instalaciones de la Presidencia Municipal, Plaza Vista del Sol y el Sistema DIF permanecen cerradas.

¿Qué es el Código Rojo?

El gobernador Pablo Lemus Navarro activó el “Código Rojo”, el máximo nivel de alerta en el protocolo de seguridad estatal, que implica la movilización inmediata de fuerzas federales, estatales y municipales para proteger a la población.

La medida continúa activa, además, se informó el arribo de 2 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar la vigilancia, con una reactivación paulatina de servicios.

