Tras los hechos de violencia registrados desde el pasado domingo en Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), de las 41 personas que fueron detenidas, 31 fueron trasladadas al centro penitenciario de Puente Grande; 13 de ellos por su presunta participación en la quema de vehículos y 18 más por supuestos actos de rapiña.

La Fiscalía de Jalisco informó que las personas implicadas en la quema de automóviles son investigados por seis delitos más : tentativa de homicidio agravado, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, ataque a las vías de comunicación, daño en las cosas, portación de arma de fuego y asociación delictuosa. Son señalados de incendiar carros particulares para obstruir vías de comunicación, además de atacar a balazos a elementos de distintas corporaciones de seguridad.

Los detenidos fueron identificados como Roberto Carlos 'N', Jorge Luis 'N', Luis Enrique 'N', Julio César 'N', Carlos Elliot 'N', José Lebid 'N', Elías Samuel 'N', Eri Javier 'N', Alexis Izanami 'N', Pedro Yael 'N', Leonardo Gael 'N', Alejandro 'N' y Brandon Alexis 'N'.

Por su parte, las 18 personas detenidas por presuntos actos de rapiña son investigadas por robo calificado. Fueron capturadas en flagrancia por elementos de seguridad estatales y municipales, indicó la Fiscalía del Estado.

Las y los detenidos fueron identificados como Tania Isela "N", Dulce María "N", Gerardo Yahir "N", Román de Jesús "N", Jesús Alejandro "N", María "N", Carlos "N", Yareli Liliana "N", Jorge Arturo "N", Alejandro "N", Víctor Manuel "N", Abraham Elionai "N", Christopher Jamir "N", Jesús "N", América Itzel "N", Axiel Josué "N", José Claudio "N" y Armando "N". Este último también es investigado por portación de arma de fuego sin licencia.

