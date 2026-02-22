Tras el operativo realizado durante la madrugada de este domingo en el municipio de Tapalpa, que ha ocasionado varios bloqueos y quema de vehículos en varios puntos de Jalisco y del Área Metropolitana de Guadalajara, el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal informó que se llevan a cabo operativos coordinados con el Gobierno del Estado para “proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados”.

Por el Gobierno estatal, el Gobernador Pablo Lemus anunció que se instaló una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y se activó el código rojo a fin de inhibir actos contra la población. Señaló que los bloqueos se han trasladado a límites territoriales y a entidades vecinas, como Michoacán.

“Estamos en coordinación con la Federación y otros gobiernos estatales apoyando para salvaguardar a la ciudadanía”. Al momento se desconoce el saldo del operativo de fuerzas militares en el Pueblo Mágico.

El servicio de transporte público se mantiene suspendido en la entidad hasta que la “situación quede controlada”, afirmó el mandatario estatal. Además de bloqueos, se reportan personas armadas a bordo de vehículos en la ciudad y enfrentamientos armados.

