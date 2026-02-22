Debido a la situación que atraviesa el estado de Jalisco luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fuera abatido por fuerzas federales en un operativo, la aerolínea canadiense Air Canada decidió cancelar temporalmente sus vuelos al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

"Estamos monitoreando la situación y en contacto con las autoridades locales, quienes trabajan para resolver el problema. Se recomienda a los clientes no intentar ir al aeropuerto a menos que su vuelo esté registrado como operando en Air Canada", señaló la aerolínea.

Mantente informado: Lemus anuncia suspensión de clases presenciales en Jalisco

Además, pidió a sus clientes revisar la página oficial de Air Canada, así como sus medios de contacto para notificar los cambios en los itinerarios.

"Se les notificará directamente sobre los cambios en sus itinerarios. Compartiremos más información en cuanto esté disponible".

Confirman muerte de "El Mencho"

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó los operativos llevados a cabo en el municipio de Tapalpa, donde fallecieron siete personas: cuatro en el lugar de los hechos y tres más durante su traslado a un puesto de socorros, entre ellos Nemesio Oseguera alias "El Mencho".

Lee también: Cardenal de Guadalajara pide oración ante bloqueos en Jalisco