En el corte más reciente de hechos dados a conocer por las autoridades de Jalisco se informó que la cifra de personas detenidas en la Entidad tras los bloqueos generados ante la detención y muerte de Nemesio Oseguera alias "El Mencho", se dio a conocer que la cifra de detenidos ascendió a 25.

De ellas, afirmó, 11 fueron aprehendidas por su presunta participación en hechos violentos, y 14 personas más por supuestos actos de saqueo o rapiña.

"Sobre los 11 detenidos se detalla que dos fueron capturados en Lázaro Cárdenas y Fuelle, donde un vehículo fue asegurado y otro causante abatido; en Carretera a Chapala a la altura del Fraccionamiento Puerta del Sol, cuatro sujetos fueron aprehendidos y un vehículo quedó asegurado; y en el Parque Morelos cinco hombres fueron detenidos, por la Guardia Nacional; uno de ellos resultó lesionado", afirmó la autoridad estatal a través de un comunicado.

El saldo de la situación asciende a por lo menos 12 personas fallecidas, entre ellas 10 integrantes de corporaciones de seguridad en la entidad —un elemento de la Policía Estatal, uno de la Fiscalía y ocho de la Guardia Nacional—, además de una civil que perdió la vida y un presunto delincuente abatido durante los hechos.

El Gabinete de Seguridad informó que permanecen siete bloqueos activos en Jalisco, de los cuales tres están en proceso de ser liberados; sin embargo, hasta el momento no se han precisado las ubicaciones exactas.

MF